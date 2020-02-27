萬海航運深耕越南市場，為提供客戶更多元、便捷的運送服務，宣布3月6日起與運達航運（Interasia Lines,Ltd.）共同開闢華南-越南/泰國航線（簡稱CV6），強化中國至越南/泰國區間整體的航線佈局，成為公司第18條越南航線。

新航線將提供每周定期航班，由萬海與運達分別投入一艘實裝1,200箱（20呎櫃）船舶，沿途掛靠香港、南沙、蛇口、胡志明卡來、曼谷、蘭佳磅等港口，預計於3月6日自香港開航。

萬海在亞洲區間航程佈局完善，自1993年開闢越南航線以來，持續深耕，3月開始合計共擁有11條南越航線，7條北越航線，營運範圍涵蓋胡志明、蓋梅、峴港、海防等主要港口。

萬海在越南蓋梅港投資的貨櫃碼頭，公司持股21.33％，去年萬海在蓋梅碼頭的裝卸量達到175萬箱，較2017年的130萬箱成長34.62％，創歷史新高。另萬海在海防投資的貨櫃碼頭，持股16.5％，去年4月該碼頭全部完成建置，萬海4-12月在新碼頭已有24.7萬箱的裝卸量。

海防國際貨櫃碼頭公司是萬海與越南西貢新港總公司、商船三井、伊藤忠商事株式會社成立的合資公司所投資，2818年5月開幕，去年4月全部完成建置，是越南北部首座深水港，水深16公尺，可灣靠大型船舶達1.4萬箱貨櫃船。海防港是越南的中轉樞紐，可將貨載延伸至中國大陸、歐洲及美洲地區，幫助貨主開創更多商機並帶動越南進出口表現。

(工商 )