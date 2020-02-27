新冠肺炎疫情延燒，南韓爆發社區感染，其總統文在寅在大邱與接觸過武漢肺炎確診者的人一起開會，輿論出現他應居家隔離的討論聲浪，殷鑑不遠，台中市為防範未然，日前率先模擬社區感染情形進行兵棋推演，在災中應變中已要求各級機關因應疫情擴大必需分組辦公、機關首長與副首長亦分組上班，分別統籌指揮綜理各組業務及防疫業務。

雖然台中市迄未出現社區感染，市府為防範未然，仍率先模擬社區感染情形進行兵棋推演，包含災前整備、災中應變、災後復原三階段，由市長盧秀燕親自擔任指揮官，她表示，市府面對疫情「超前部署」，料敵從寬、禦敵從嚴，藉由兵推提升跨局處應變協調能力，盼將疫情影響降到最低。

在防疫會議上模擬國外旅行團確診個案造成疫情在社區大規模傳播，驗證各局處應變處置標準作業流程，以及協調、整合、指揮與調度能力，台中市應變醫院部立台中醫院也一同參演。

衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也到場督導。盧秀燕宣示：市府持續關注疫情，全力戒備，並持續檢討、演練、反覆測試，強化跨局處聯繫溝通能力，盼將疫情影響降到最低。

而因應可能爆發的社區感染，包括衛生局、警察局、環保局、消防局、觀旅局、主計室以及人事室對災前整備、災中應變以及災後復原各司其職，一旦疫情大爆發，為防止行政癱瘓，各機關需分組分兩地辦公，機關首長與副首長亦分組上班，分別統籌指揮綜理各組業務及防疫業務。兩組人員非必要時禁止面對面接觸，應以電話、網路或其他視訊設備聯繫業務。

(中時 )