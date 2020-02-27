家住桃園在台北上班的一名辣妹，昨(26日)中午從台鐵中壢站搭車自強號往台北時，因為鳥擊前往站內廁所如廁，上完廁所後打開門，驚見一名已經將外褲已經脫掉露鳥的男子，光天化日下將她推進廁所內反鎖摸胸襲臀，口中還不停說「我想要和你做愛！我想要你！」嚇得女子大聲尖叫，遠在數十公尺外的站務員聽到求救聲立刻前往查看，當場將這名變態男壓制，報警處理。

據了解，該位男過去因行徑怪異，多次鬧上新聞版面，甚至還曾在國道上擺出游泳姿勢，被稱為國道游泳哥，是當地警方頭痛人物。未料竟然敢人潮洶湧的中壢火車站意圖猥褻女性。

警方調查，受害女子26日中午在中壢火車站搭車前，到後站廁所內如廁，卻遭男子強推進廁所內，用雙手碰觸胸部，還數度要求要與女子發生性關係，該女子嚇得驚聲尖叫，引起站務人員注意，即時制止變態男惡行，才未讓男子得逞。

警方獲報後立即保護該名女子至派出所內，該名女子表示，南方將她推進廁所後，要求與她發生性關係，還用雙手碰觸她的身體胸部。

警方進一步調閱當時錄影監視影像，保全事證，並將卓男列入監控對象，加強掌握動態行蹤，避免類似案件再犯。

(中時電子報)