前縣議員陳滄江帶頭罷免縣議長洪允典，未來進展備受矚目。（李金生攝）

風光明媚的莒光湖段，被鄉親視為金城最後的綠地。（李金生攝）

前金門縣議員陳滄江帶頭罷免現任縣議員兼議長洪允典案，中選會通過第1階段審核，第2階段需有6344人連署才能過關。同時最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案才能通過。

陳滄江是以洪允典議長無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓的強烈反對聲浪，執意孤行，全然喪失其為民意代表之本職與初心，而在去年12月24日帶頭提出罷免案，並於今年1月8日赴中選會遞送罷免提議書、罷免理由書以及675人的罷免提議人名冊。

其中，不合規定被中選會刪除96人，提議人人數減為579人，不足法定規定人數的635人。陳滄江再補送提議名冊95人，中選會審查後，合格人數總計669人，通過第1階段罷免程序。

陳滄江提出罷免洪允典的主要理由如下：1、反對洪允典議員假藉議長職權反民意。2、反對洪允典以退回、拒審金門縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。3、反對洪允典主持議會開會獨裁專行，踐踏民意，動輒2、3分鐘落槌結束會議，致金門民主議政淪為全國笑柄，縣民蒙羞。

依選罷法規定，此案第2二階段須徵得6344人以上連署（同案之提議人不得為連署人）。最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案才能通過。

陳滄江說，中選員會領取連署人名冊格式最後期限為3月6日，他將專程赴中選會領取格式，並在領取名冊後40天內完成6344人的連署，罷免案若成立，即可由金門縣選委會辦理罷免案投票。

陳滄江指出，我國的罷免制度於民國64年才入法，至今歷經幾次修法，卻只有鄉鎮村長層級罷免成功，因此洪允典若被罷免成功，將寫下臺灣地方自治史上，首次民選縣議員並為議長被罷免的紀錄。

金門縣議會則已在1月底，決定不在莒光湖段蓋新議政大樓，以示尊重民意，讓關心此事的鄉親和團體都鬆了一口氣。未來會有多少人繼續支持連署罷免案？備受矚目。

(中時 )