Arm(安謀)宣布，上個季度基於Arm技術的晶片上一季出貨量創新高，這也是過去兩年內第三次寫下單季出貨量新高紀錄。Arm表示，在2019年第4季(即Arm 2019年會計年度第3季)中，Arm的半導體合作夥伴總計出貨創歷史新高，達64億個基於Arm技術的晶片，這也是過去兩年內第三次寫下單季出貨量新高紀錄。

Arm表示，在上個季度Cortex-M處理器的出貨量也以42億個晶片締造新紀錄，由此看出終端裝置對於嵌入式智能持續攀升的需求，Arm的合作夥伴迄今已經出貨超過1600億個基於Arm技術的晶片，過去三年每年平均出貨量更超過220億個晶片。

Arm表示，在過去這一季，Arm的合作夥伴出貨達到破紀錄的64億個基於Arm技術的晶片，其中包括改寫紀錄的42億個Cortex-M處理器，進一步鞏固Cortex-M是嵌入式與物聯網應用中，市場公認的首選處理器。

此外，Arm對新技術與開發人員生態系統的加速投資，也為Arm帶來2015年以來單季最多的授權合約總數。Arm與全球最大的運算生態系統處於極佳的地位，可以為各種終端裝置帶來更多、更有效分配的智能，打造人工智慧驅動的網路終端，同時為雲端推動更高的效率與成本的降低。

(時報資訊)