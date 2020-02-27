台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科（8131）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利2.2元，以昨（26）日收盤價41元計算，現金殖利率達約5.37％。公司將於6月19日召開股東常會，補選1席獨董。
福懋科尚未公布2019年財報，自結合併營收94.57億元，年增7.65％，登近7年高點。按股利公告揭露資訊，稅後淨利12.62億元，年減11.11％，為近3年低點。每股盈餘（EPS）約2.85元，低於前年3.21元，盈餘配發率約77.19％。
以此推算，福懋科去年第四季合併營收25.68億元，季增4.58％、年增15.24％，為近5年半高點。稅後淨利3.06億元，季減13.86％、但年增達32.1％。每股盈餘約0.69元，低於第三季0.8元、優於前年同期0.52元。
福懋科2020年1月自結合併營收8.74億元，月增0.08％、年增達22.58％，創近7年半高點。公司對首季營運樂觀看待，將致力優化產品組合，使毛利率續朝20％高標邁進。法人預期，福懋科首季營收可望持穩去年第四季高檔，毛利率亦可望持續提升。
(時報資訊)
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