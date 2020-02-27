新冠肺炎疫情擴散，很多聚會活動都因此取消，但電競賽事似乎完全不受干擾。微星(2377)與全球規模最大的電競組織ESL攜手合作，以官方指定電競夥伴的身份在2020年ESL Pro League第11及12季系列賽事中為全球電競戰隊準備電競硬體設備。賽事中使用的筆電、PC(含主機板及顯示卡)以及螢幕均由MSI微星科技獨家贊助。MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：MSI微星科技和ESL Pro League並肩合作，成果斐然。我們2020年的再度結盟，不僅帶來一流國際級電競賽事，更將以出乎意料的創新技術來顛覆玩家的遊戲體驗。

4月10-12日即將在科羅拉多丹佛舉行的ESL Pro League第11及12季決賽中，官方指定電競夥伴MSI微星科技將再次推出備受歡迎的神秘箱活動，ESL工作人員將隨機對兩名現場觀眾進行電競趣味問答，答對的觀眾將得到一個神秘箱，內含MSI微星科技提供的禮物，去年的獎項包括了高階主機板及顯示卡等等。

MSI微星科技連續自辦10年以上的MGA(MSI Gaming Arena)世界電競大賽預計於8月開始進行線上例行賽，勝出的北美區(North America)、歐洲區(Europe)、東亞區 (East Asia) 以及獨立國家國協區(CIS: Commonwealth of Independent States )各區的冠軍戰隊將獲得免費機票及住宿，前往丹麥於ESL Pro League Season 12中進行總決賽，MGA總決賽全程也會在MSI微星科技的社群平台以及MGA官網同步進行直播。

(時報資訊)