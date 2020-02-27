因應新冠病毒疫情，造成太陽光電零組件(如玻璃、塑料、接線盒等)進口短缺議題，影響太陽光電案場完工時程，經濟部昨日召開「再生能源電能躉購費率審定會」，討論並決議針對108年度太陽光電躉購費率之適用期限，分別展延至本(109)年6月及8月，相較原規定期限延長2個月，減緩太陽光電業者因短期缺料之完工併網適用費率壓力。

經濟部說明，考量新型冠狀病毒疫情為突發狀況，屬太陽光電業者不可預期之通案因素，本次審定會決議展延108年度太陽光電躉購費率之適用期限2個月，其適用對象及期限如下：

(一)屬不及10MW之再生能源發電設備：自108年8月起至12月止取得同意備案者，展延至109年8月31日止完工。

(二)屬第三型再生能源發電設備(不及500瓩)：自108年10月起至12月止取得同意備案者，展延至109年6月30日止完工。

經濟部強調，本次會議決議事項為依「再生能源發展條例」第9條第1項及「中華民國108年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」第19點規定，依法召開審定會針對109年度所發生之情勢變遷研議解決方案，且不涉及變更108年度審定會決議之躉購費率及其計算公式，僅為增訂108年度太陽光電費率之展延期限規定。

前述展延期限亦考量原預定於109年度年底完工之案例，透過分流新舊案之完工期程，協助業者減緩短期趕工壓力，並兼顧國內再生能源整體發展目標持續推動，經濟部後續將儘速預告「中華民國108年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正草案。

(時報資訊)