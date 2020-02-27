觀光飯店鎖定國人推出的住房優惠促銷活動一波又一波，天成飯店集團旗下位在台北西門町的台北花園大酒店自即日起至4／30止，推出「漫遊台北─深夜食堂或延遲退房2選1住宿專案」，平日每房每晚2,899元起，假日每房每晚3,399元起，除享專案優惠價格入住舒適客房外，另贈好禮二選一，旅客可選擇（1）免費使用六國酒吧宵夜茶點，（2）提早入住或延遲退房2小時，加碼再贈星級外帶港點兩份。台北花園酒店標榜這一波專案，是讓旅人以在地生活步調感受城市獨特魅力。

台北花園大酒店緊鄰西門町旁，為逛街購物最佳地理位置，交通便捷亦可快速連接五鐵共構的台北火車站，無論是自由行或是商務洽公需求，都是住宿首選，搭配「漫遊台北─深夜食堂或延遲退房二選一」住宿專案，平日入住精緻客房每房每晚2,899元起、親子三人房每房每晚3,499元起、溫馨家庭房每房每晚4,099元起，讓入住貴賓擁有愉悅好心情，漫步街頭，探索台北城的人文風情。

成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，台北花園大酒店這波推出國人限定住宿專案，希望在天氣逐漸回暖之際，推升飯店住房率與整體業績。

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