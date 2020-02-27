謝和弦近日頻頻失控，不僅吞下點燃的火柴嗆「霸凌者去死」，更因貼出錯誤資訊「大麻可殺死新冠病毒」，而被依《社會秩序維護法》函送。沒想到他今（27日）凌晨又貼出與Keanna的對話紀錄，爆料對方3天就吃掉30顆安眠藥，「看妳少了那張臉還能怎麼做。」

謝和弦今凌晨在IG貼出安眠藥照片，上面時間顯示2019年11月24日晚上與Keanna的對話紀錄；他嘲諷，「3天嗑30顆史蒂諾斯安眠藥，連我的草療醫生都說狠（很）誇張，看妳少了那張臉還能怎麼做。」疑似是不滿Keanna近日頻頻以新姿態重生，還嗆聲，「我操妳喵的模特明星夢，去靜下來獨處畫畫啦Ｘ。」

而在這之前，莉婭也意有所指發文，「始作俑者自編自導自演得意，想設計一場無破綻的受害故事，演戲的是瘋子、看戲的是傻子，挑逗背後的無知成為臨演參戲；從來都不是啞口無言，只是時候未到而已，稱得了心未必如意，啾咪。」

儘管如此，Keanna不甩2人，繼續過好自己的生活。Keanna近日透露，正在籌備新曲；同時她也發表一系列帥氣宣傳照，親民與粉絲互動，「身為國王，請問我要怎麼稱呼你們？」不少人看見後也替她加油，祝福她可以早日走出傷痛。

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(中時電子報)