被動元件MLCC（晶片電容0）三雄國巨、華新科與禾伸堂，近期軋短空之後，又在這兩個交易日呈現殺多窘境，法人、中實戶與業內實戶等隨著市場消息大玩多空大鬥法金錢遊戲，資深業內人士表示，散戶在消息面的掌控仍比大股東等市場大戶慢半拍，短線操作或暫宜低調。

業內人士指出，在5G與電動車等被動元件基本面中多格局明朗下，類股逢低布局的波段投資報酬率值持續追蹤。不過，由於市場籌碼相對凌亂，該族群短期歷經軋空與殺多後，技術面將進入區間游走之中期整理架構，投資人（或說散戶）宜小心主力群操作予兩面巴窘境。

國巨股在周四早市開平震盪走低，最低點一度來到422元，迄上午9：31暫報431元，仍大跌2.27%；華新科早市係開高震盪殺低，最低點一度來到220.5元，目前暫報223元，下挫2.41%；禾伸堂則是開低之後，始終在平面之下整理，最低點一度來到104元，現下暫報105元，重挫6.25%。

業內人士指出，事實上MLCC三雄在去年第四季的財報多不盡理想，國巨係寫下去年以來近8季新低水準，禾伸堂更傳來因官司和解問題，單季或可能由盈轉虧。不過，就今年中期基本面觀察，上季財報已是過去式，2020展望才是關鍵，由於MLCC與晶片電阻短期缺貨（或說供需失衡）局面難解，類股逢低值留意波段買點佳機。

(工商 )