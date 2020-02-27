上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司，近期均接獲來自半導體設備及醫療器材業短急單，對營運進補，2月接單及出貨都比1月好，大銀營運第一季率先觸底彈升，今年營運優於去年；上銀今年營運將呈現逐季成長。

上銀及大銀兩公司股票今日股價均上漲，上銀上漲5.5元而以311.0元開出，最高曾達312.5元；大銀開盤小漲0.30元而以79.0元，最高曾達79.9元，兩檔股票開盤未久均湧現賣壓，目前股價仍呈現上漲走勢。

上銀及大銀兩公司今年初以來，訂單主要來自半導體設備、電子或5G設備業短急單，元月合併營收10.39億元，年減37.68％；大銀元月合併營收1.29億元，年減18.79％。

上銀大陸蘇州廠生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，可應用在自動化設備、汽車、軌道運輸、半導體、工具機、電子、電動車的電池及5G設備等產業，被當地政府列入重點優先企業，是10日首波優先復工廠商，一開工就接獲來自大陸口罩及防護衣等醫療器材業者短急單。

上銀表示，上銀接獲半導體及醫療器材設備商採購傳動系統元件及系統件，2月不管是接單及出貨都比1月好，主因去年同期仍在景氣高峰的尾端，比較基期高，今年2月不會比去年同期好。上銀美國及歐洲市場均成長，但囿於大陸市場占滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件營收有一定比重，美國市場訂單上升，還無法彌補大陸市場短少部份。上銀第一季營運要看大陸3月之後開工情況而定，但第一季營運會比去年第四季好，第二季營運優於第一季。

大銀具有機電及系統整合能力，第一季新增系統件訂單，日本豐田汽車廠廣州廠自動化產線控制系統訂單敲定，半導體設備也持續下單，加上知名手機大廠向上銀採購系統件、大銀定位系統，由大銀負責總成，大銀成為其首家機電整合供應商，預估大銀第一季營運就觸底反彈，2月接單及出貨不只比1月好，也較去年同期好，今年營運優於去年。

(工商 )