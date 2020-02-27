新冠肺炎病例持續增加，各種大型活動是否應該續辦引發討論，玄奘大學社會科學院院長釋昭慧今天表示，不僅大甲媽祖遶境活動，最近所有媽祖遶境活動主辦單位都應適可而止。

釋昭慧今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，被問到大甲媽祖遶境活動是否應該延期或停辦時表示，她作為公民看信仰自由，所有的自由都沒有無限上綱權利，要在不妨礙他人前提之下進行，即便如今沒有引發防疫破口，也足以引起別人恐懼，因此應該自我節制這方面自由。

釋昭慧接著說而她作為佛教徒，固然應該小心不該批評其他宗教，但有個前提，佛陀自然會和其他宗教和平共處，但也認為不可因為某種信仰傷害其他眾生，否則這種信仰就是不好的信仰，所以「他們應該適可而止」，周玉蔻追問他們指的是大甲鎮瀾宮還是所有媽祖遶境主辦單位？釋昭慧回稱「我認為所有的，甚至所有的宗教都要想一想」，不應有任何破口。

對於鎮瀾宮董事長顏清標認為應該由政府決定是否停辦大甲媽祖遶境活動，她表示政府應該打破迷思，雖然政府出面喊停一定會揹負破壞宗教自由的壓力，一定會有價值優先順序的選擇，就像當初同性婚姻議題一樣，必須忍痛得罪一些人，但將讓更多人對政府叫好。

釋昭慧表示苦跟樂有相對值，疫情帶來的苦是最大的，因此需要調整。不能為了自己遶境周邊產業堅持續辦，否則若引起疫情擴大將造成所有產業崩盤，現在最好能減少群聚風險，。

而大學也將開學，釋昭慧表示他們寒假面對陸港澳生已入境者先隔離，但每天免費送餐給他們；各校門堵住每天只能走正門，課堂消毒下課後把垃圾帶走，對於無法入境的陸港澳學生，尊重老師使用包括線上同步教學、錄影、錄音等方式，保障學生受教權。

(中時 )