去年總統大選，總統蔡英文的學歷和論文屢遭外界放大檢視，甚至還有人到美國白宮請願網站請願，希望美國政府重視這個問題。有網友就好奇到今（27日）為止，目前請願的進度為何，據網站顯示的結果，現已有20424人參與連署，網友驚喊有這麼多人？

針對論文門風波，儘管蔡英文多次釋疑，但反對者依舊抱持懷疑態度。在21日美國白宮請願網站中，一則標題為「《路加福音8:17》：我們想釐清台灣總統詐欺博士的學歷真相」的連署案出現，反對者希望美國政府可以聽見他們的聲音，協助釐清真假博士的真相。內容更希望美國總統可以傾聽台灣人民真實的聲音，並維持台灣的自由憲政體制。

此連署一出，得到許多疑似韓粉的支持，在一些韓粉社團也可看到支持者的連署。有些網友就好奇這提案從21日提出聲請後，有多少人參與連署？從白宮連署網站資料得知，到今日已有20,424人響應，在3月22日截止日期前，這提案需獲得10萬人連署，美國白宮就會在60天內做出回應。

白宮請願網站。（摘自白宮請願網站網頁）

白宮請願往（we the people）是美國前總統奧巴馬推行的請願網站。2011年9月1日，美國公民可就重要的議題提交請願書，參政問政。滿足連署的條件後，白宮就必須回應。

(中時電子報)