《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增334例，累計達1,595例 09:432020/02/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周四上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增334人，累計病例達1,595人。截至目前，確診死亡病例累計達12人。 在334個新增病例中，有307例在大邱，4例出現在慶尚北道，其他主要省分與城市亦出現新的感染者，首都首爾市新增6例。 專家表示，由於南韓政府已開始對新天地教會逾21萬名信眾進行採檢，未來幾天的確診病例應該都會呈現跳躍式成長。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #確診 #新增 #新天地教會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 新冠肺炎湖北外新增病例大降 22日僅18人 11:152020/02/23 兩岸 終止4連降！明起汽柴油調漲0.6及0.7元 12:332020/02/23 生活 陸新增新冠肺炎確診病例409例 累計確診77150例 11:032020/02/24 兩岸 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 北京衛健委：密切接觸者轉換為確診病例的比例約為5.8％ 18:362020/02/24 兩岸 大陸疫情最新 湖北新增499例確診、死亡68例 08:562020/02/25 兩岸 上海新增新冠肺炎確診病例1例 累計確診336例 18:142020/02/25 兩岸 北京新增新冠肺炎確診病例1例 累計400例 18:592020/02/25 兩岸 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 即時 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 - 財經要聞 - 工商時報 台積電7奈米是假的？ 英特爾嗆聲卻栽在這製程 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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