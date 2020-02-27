韓國疾病管理本部周四上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增334人，累計病例達1,595人。截至目前，確診死亡病例累計達12人。

在334個新增病例中，有307例在大邱，4例出現在慶尚北道，其他主要省分與城市亦出現新的感染者，首都首爾市新增6例。

專家表示，由於南韓政府已開始對新天地教會逾21萬名信眾進行採檢，未來幾天的確診病例應該都會呈現跳躍式成長。

(時報資訊)