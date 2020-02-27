1名人妻控訴，丈夫以「泡湯」為暗號，用LINE約女同事嘿咻，2人至少發生12次性行為，被她破解手機密碼後，從對話內容得知2人姦情，因而提告求償50萬元。由於檢方在溫泉會館的浴巾，驗出其夫的表皮細胞與精子細胞層DNA，台北地院法官認為，2人共浴已逾越一般男女正常交往關係，最後判賠20萬元。

人夫挨告後辯稱，他與女同事均從事直銷，為上下線直屬關係，為提升績效、舒緩壓力，難免相約一同出遊交換意見，雖相約泡湯，但未共浴或發生性行為，且有他人同行。

法官審理後認為，被告2人到溫泉會館入住近4小時，已逾一般已婚男女社交分際，足以破壞元配婚姻，且檢察官從人夫在溫泉會館使用過浴巾與唾液棉棒，驗出有其表皮及精子細胞層DNA，足見元配所言屬實。但對於元配指控2人至少發生12次性行為，法官認為屬臆測，不足採信，故改判賠20萬元。

(中時電子報)