「《除瘟賜福──「蕭壠香科」》Kevin Ryan攝影展」自即日起於蕭壠文化園區A11台南藝陣舘展出，免費入園參觀。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

英國藝術家凱文．雷恩（Kevin Ryan）長年關注台灣在地民俗與傳統信仰，多次來台拍攝相關影像，今年首度拍攝台南濱海五大香科之一的蕭壠香，用鏡頭呈現台南沿海醮典儀式，「《除瘟賜福──「蕭壠香科」》Kevin Ryan攝影展」即日起於台南佳里區蕭壠文化園區展出，分享不一樣的觀察與想像。

台南市政府文化局以蕭壠文化園區為推展國際藝術交流，今年首度與英國Charnwood Arts藝術機構合作交流，邀請國立成功大學創意產業設計研究所陳明惠副教授策展，以佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮為主題，透過當代攝影的角度記錄台灣璀璨多元的在地信仰之一，香科文化。

凱文過往多以東港迎王平安祭典為拍攝主軸，並曾出版相關英文專書。在佳里金唐殿的協助解說下，凱文拜訪鄰近庄頭廟宇，在香科期間先後記錄了煮油淨殿、送王（燒王船）、王醮祭典、百足真人蜈蚣陣與遶境出巡等重要儀典場景。

藝術家發現，面對現況及天災瘟疫的不安與痛苦，台灣人民透過香科祭典，除祈求神靈庇佑消災除疫，更藉由儀式凝聚彼此的向心力，在全球籠罩在新冠肺炎疫情蔓延的當下，對社會安定具有重大貢獻；眾人齊力祝願、虔誠恭敬地投入慶典的同時，也成為安定地方社群的力量，並進一步為世界祈福。

「《除瘟賜福──「蕭壠香科」》Kevin Ryan攝影展」自即日起於蕭壠文化園區A11台南藝陣舘展出，免費入園參觀，歡迎有興趣的民眾蒞臨欣賞。

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