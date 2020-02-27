高雄市鳳翔消防分隊消防車本月14日遇上死亡車禍，釀成車上1死4人輕重傷。造成小隊長馮永昌殉職，曾參與過莫拉克風災、81氣爆等重大救難，原本已經可以退休，但為了家計選擇延退，高雄市消防局將於29日舉行公祭，追晉馮永昌為分隊長，並以國旗覆棺，向他致上最敬禮。

馮永昌救災總是盡心盡力，當班協助分隊長做好分隊督導責任，這一生消防工作非常賣力，讓各級長官放心，也是部屬眼中的好長官，曾經支援莫拉克風災深入災區10幾天工作，也在81氣爆現場協助災患後送。

原本馮勇昌已可退休，育有兩名子女，大兒子就讀東吳法律系5年級，女兒則是已經出社會工作，其本身也在屏東大仁科大進修觀光事業系畢業，但考量還有兒子在讀大學，才決定再2、3年後退休，未料卻因公殉職。

消防局表示，馮永昌治喪委員會由內政部長徐國勇擔任榮譽主委，將於29日在市立殯儀館舉行公祭，追晉陞為馮員為分隊長，並以最高規格國旗覆棺，告慰他在天之靈。

(中時電子報)