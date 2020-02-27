香港女模胡淽喬（原名胡心諾）為陪男友因此受困武漢，目前暫居在郊區村莊，已困在當地34天，她也不時會透過社群分享近況，近日她發文透露，已經超過9天沒出門，現在連肉都很難買到，更有村民違反禁令偷偷出門，結果被抓去拘留14天。

胡淽喬透露自己待的村莊，都只能代購買簡單的蔬菜，很難買到肉，不過自己也不能出門，「都是居民想辦法買吃的」，幸好鄰居有養雞，才能拿到雞和雞蛋，有村民還去河裡抓魚，她也感恩至少每餐都有肉，還能吃到四菜一湯，「有些家庭甚至沒有肉吃」，更有鄰村的村民，偷偷出門去買菜，就被抓去拘留14天。

而昨晚武漢下滂沱大雨，家裡又停電，讓她嚇一大跳，因為香港很少停電，但在這裡的村莊，只要下大雨就容易停電，好在身邊有男友陪伴，她也不忘放閃「我害怕無助的時候，原來我的愛人一直都在身邊，就像黑暗中為我打燈自拍的燈光師那麼重要 不可分離」。

(中時電子報)