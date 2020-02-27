陳偉殷在披上水手隊球衣後，首度在春訓熱身賽中登板亮相，他對戰紅人中繼2局無失分、被敲2支安打，自責分率仍維持在0，轉隊後首戰有不錯的開端，最後水手也以5比3拿下勝利。

陳偉殷以小聯盟合約附帶大聯盟春訓開啟新球季，換上水手隊56號球衣後，要在新環境競爭先發輪值，不過球團暫時將他列入牛棚投手行。27日他接替第5號先發競爭者鄧恩（Justin Dunn），於第3局接手，鄧恩主投2局被敲2支安打、失1分。

陳偉殷一開始就讓紅人前3棒打者連續擊出3顆滾地球出局，以三上三下開始，隨後第4局續投，再讓中心打者穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)、巴恩哈特(Tucker Barnhart)敲出飛球拿下2出局。此時紅人出現串聯安打，厄文（Phillip Ervin）及佩頓（Mark Payton）敲出安打攻佔一、二壘，不過陳偉殷立刻止住對手攻勢，讓科隆（Christian Colon）以滾地球出局，陳偉殷以2局無失分下莊。

陳偉殷在雙方1比1平手時退場，日籍投手平野佳壽接手，雖主投1局失1分，不過6局上半水手隊3支安打串聯攻下3分，最後水手也以5比3順利擊敗紅人，平野佳壽幸運拿下勝投。

另外效力印地安人隊的台灣打者張育成，今日以先發第七棒、游擊手出賽，3打數沒有安打，遭一次三振，打擊率下滑至2成22。

(中時 )