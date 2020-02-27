美國加州舊金山沙加緬度郡新冠肺炎

一名在沙加緬度郡（Sacramento County）接受治療的索拉諾郡（Solano County）居民從未接觸新冠肺炎病患，但卻染病，可能成為第一宗人傳人的社區傳播病例。

據KTLA 5電視台26日報導，疾病管制與預防中心（CDC）周三宣布，加州公共衛生局（California Department of Public Health）證實，就目前所知，這名病患沒有經由旅遊，或是和新冠肺炎病患密切接觸，而暴露在遭病毒感染的危險下。

不過，加州公共衛生局強調，由於該州的健保系統很強，因此大眾感染新冠肺炎的風險很低。就在這項宣布前不久，美國總統川普指派副總統彭斯（Mike Pence），負責領導白宮防控新冠肺炎。

據川普說，美國對可能的威脅有十分、十分萬全的準備。不過、CDC已警告，美國確診病例達60宗後，社區傳染在美已無可避免，並呼籲企業和學校做好關閉的準備。而舊金山也宣布、為了防控新冠病毒，而進入緊急狀態。

(中時電子報)