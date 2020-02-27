國民黨中央委員連勝文日前遭爆，13日晚間以慶生餐會名義，在台北市晶華酒店21樓餐廳作東，與會者包括許多黨代表與中常委。由於目前正值國民黨主席補選、中常委選舉之敏感時刻，此舉引發議論。對此，連辦將於今日10點半召開記者會駁斥報導不實，並不排除提告。

國民黨為了端正選風，中常會通過主席補選與中常委選舉的「選舉規範實施要點」。要點中除規範候選人不得損害黨譽，也不可攻訐其他參選者，也列入不請客、不送禮、不賄選等端正選風規定。此外，若有同志違反「政黨法」第33條中賄選規定者，也將主動移送檢察機關偵辦。關於黨內懲處規定，候選人一旦涉及請客、送禮或賄選者，將開除黨籍；候選人的助選員與支持者若為候選人請客、送禮或賄選，或者栽贓誣陷他人賄選，上述經查證屬實，都將被開除黨籍。然而，《上報》指出，連勝文13日慶生餐會，許多黨代表與中常委皆參與，由於時機敏感，引發討論。

對此，連勝文辦公室痛批有心人惡意栽贓、混淆視聽，連勝文要求媒體立即道歉並說明，否則不排除提告！連辦將於今日上午10點半召開記者會說明，連勝文發言人錢震宇也將現場提供證據，駁斥不實報導。

(中時電子報)