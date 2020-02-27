3月媽祖進香潮，逢新冠肺炎疫情緊張，白沙屯媽祖往北港徒步進香是否成行社會討論熱烈，拱天宮管理委員會27日發出公告，進香活動採取「暫緩、延期」。

拱天宮表示，歲次庚子白沙屯媽祖往北港徒步進香，經拱天宮管委會達成共識，採取「暫緩、延期」的方案，待國內新冠肺炎疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

拱天宮管理委員會提到，內政部長徐國勇與中央疫情指揮中心已經宣布，大型廟會活動必須要有延期的備案，意指新冠肺炎的疫情控制相當嚴峻。此一決定並非違反媽祖旨意，也非違反傳統，而是尋求更適當的時間，在信仰與科學之間達到雙贏的策應。

拱天宮管理委員會強調「非常時期要有非常做為」，因應措施肯定會影響到沿途支援的友宮、參加進香信眾、各地供餐聯誼會的既有行程，實屬非常時期的艱鉅決定，因此向大家表示歉意，也期盼未來能繼續支持白沙屯媽祖進香活動。

白沙屯媽祖慈悲護祐群黎不分富貴貧賤，當然也不會分季節，相信不管幾月進香，媽祖的香燈腳們依然會緊緊跟隨，不會因此而減低信徒對媽祖虔敬的信仰。

身為居住在台灣的一份子，應當配合「中央疫情指揮中心」的裁量，顧及國人的健康，體恤防疫人員的辛勞，做好自我防疫工作共體時艱，打造健康的寶島台灣。

(中時 )