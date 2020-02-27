東京奧運投下巨大變數，若新型冠狀病毒疫情在5月底前未受到有效控制，則恐將面臨取消命運，這使得市場原先期待的東奧商機也恐成為泡影，聯詠(3034)在大尺寸TFT-LCD觸控IC主要出貨給大陸京東方，原本2020年相當看好因為奧運引爆的換機潮，如今不僅大陸疫情嚴重，連奧運都投下不確定因素，聯詠今年營運的成長恐受到削減，聯詠今股價走跌逾1%，一度失守5日線。

國際奧委會說出重話，若疫情在5月底前無法有效受到控制，東京奧運不排除停辦，這不僅賞了原先對東奧商機寄與厚望的日本市場一記耳光，連帶的相關因為東奧所衍生出來的商機也恐破滅，聯詠的大尺寸TFT-LCD觸控IC重要客戶之一就是大陸面板廠龍頭京東方，原本看好東奧將帶動一波電視換機潮，使得聯詠今年在大尺寸面板觸控IC出貨上維持成長力道，但如今東奧出現變數，相關商機也恐因此受到影響。

除大尺寸觸控IC外，聯詠預期在5G大規模商轉下，將帶動一波AMOLED DDI的需求，但同樣因為新型冠狀病毒衝擊，AMOLED面板生產將出現延遲，AMOLED DDI需求有下修風險，同時可能會導致DDI庫存消化延遲。

聯詠因為大陸市場的營收占比高達50%，故難逃新型冠狀病毒影響，第一季營運受到大陸延遲開工影響，加上原本就有農曆春節，恐相較去年第四季明顯衰退。

聯詠2019年營運繳出亮眼成績單，累計2019年全年營收為643.72億元，年增加17%，全年淨利為79.27億元，年成長12.32%，每股獲利為13.03元，創下2007年以來近12年新高。

(時報資訊)