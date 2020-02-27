檢測設備廠致茂(2360)看好今年半導體測試業務可望持續成長，預計將再增加逾1成；此外，26日董事會通過去年度配息3元，以今日股價開盤150元計，殖利率約為2%。

致茂昨日下午召開法人說明會，公布去年財報及今年展望；董事長黃欽明表示，新冠肺炎疫情對於市場會有一些變數，不過今年來自半導體測試需求延續，看好半導體的三大部分測試應用，此外，旗下子公司兆晟在晶圓廠應用可望對今年業績有所貢獻。

致茂董事長黃欽明指出，公司去年半導體測試業務成長22%，今年上半年客戶需求動能持續，農曆春節期間員工僅休假一天，其餘時間都在加班趕工。致茂本身研發製造都在台灣，可以完全供應客戶需求，上半年需求還不錯。

致茂預期，今年半導體測試業務可望較去年再成長逾1成，包括IC產品可靠性測試、3D感測元件所需的飛時測距（ToF）測試設備與光纖通訊檢測設備將是主要成長動能。

此外，子公司兆晟奈米科技所研發之新技術，已獲晶圓代工客戶之認證採用，提升致茂電子於半導體市場之布局。

去年上半年受到美中貿易戰，以及子公司威光自動化業績減少79%影響，致茂集團2019年總營收139.1億元，年減18%。受惠高毛利產品比重提升，致茂集團毛利率47%，拉升3個百分點；歸屬母公司淨利18.54億元，年減27%，每股純益4.48元。去年度以盈餘分配之現金股利每股3元。

(時報資訊)