1.漢平(2488)：擬配息2.3元，現金殖利率超過6%，市場捧場，今早走高3%。
2.勝麗(6238)：車用訂單放量、安控訂單回升，成長動能可期，外資本週天天買超，今早反攻到185元。
3.泰山(1218)：龍邦近期頻買持股，股價今早再創高，為逾20年來高點。
4.格威傳媒(8497)：台北博報堂收購效應延續，今早持續抗跌走高，漲幅達2%。
5.鈊象(3293)：寒假結束、228長假接力，加上2月成績單受期待，今早再創歷史天價，逼近650元。
6.榮成(1909)：江蘇榮成環保科技25日復工，紙箱需求攀升，亞系外資點名看好，外資和投信同步大舉買超，股價漲2.49%。
7.合晶(6182)：明顯感受轉單效應，台灣兩座廠產能滿載，看好本季營運可望優於上季，第2季持續成長，股價漲0.56%。
8.茂林-KY(4935)：銅鑼廠減資65%，陸廠積極拉高復工率，法人看好今年三大成長動能，股價漲1.09%。
9.優群(3217)：春節前即利用淡季積極建立庫存，在此次新型冠狀病毒疫情停工衝擊相對較低，目前陸廠也陸續復工，股價漲停。
10.正隆(1904)：紙箱需求大增，三大法人同步買超，股價漲5.29%。
11.倉和(6538)：三大法人同步買超，股價漲1.37%。
12.寶隆(1906)：亞系外資出具造紙產業報告，認為台灣造紙業者擁有5大產業利多，股價漲停。
13.泰鼎-KY(4927)：生產基地集中在泰國，去年EPS 4.46元，今年樂觀，股價漲3.15%。
14.達邦蛋白(6578)：站在無抗養殖浪頭上，前景看好，早盤震盪走揚2%，彈上半年線。
15.昇達科(3491)：近日獲外資偏多操作，早盤逆勢揚升1.5%，站穩月線。
16.葡萄王(1707)：擴新廠拚百億年產值，並擬配息6.5元回饋股東，利多消息發酵，晨盤逆勢走揚1%，站上9個月高點。
17.大學光(3218)：連兩日獲外資翻多買超，早盤價量俱揚彈高3%，收復五日線。
18.寶齡富錦(1760)：買盤點火，早盤帶量上攻4.5%，重返季線。
19.艾訊(3088)：擬配息4元，殖利率7.04%，早盤續走揚近1.5%，創年後新高價，站穩所有短均。
20.互億(6172)：外資連3日買超，股價逆勢開高走高，強漲逾4%，觸及21.5元之近3個月高價。
21.神達(3706)：伺服器產業長線展望並未改變，外資連9日買超2.5萬張，晨盤上攻2%，登36元之波段新高價。
22.茂矽(2342)：1月獲利轉盈，Q1訂單看佳，營運可期，不畏列注意股，早盤仍震盪上揚逾2%，持穩高檔。
23.世芯-KY(3661)：自營商、投信仍續買超，晨盤帶量續漲逾2%。
24.敦陽科(2480)：去年EPS 4.2元，三大法人昨擴大買超，早盤跳漲逾3%，創波段新高。
25.零壹(3029)：去年EPS 2.85元，三大法人連3日買超，早盤漲逾3%，收復5日線。
26.新光金(2888)：獲利前景不明、美銀降評，三大法人昨賣超逾3.2萬張，早盤跌落平盤。
27.上銀(2049)：湧急單猶吞大補丸，2月接單、出貨看俏，早盤小漲。
28.日成-KY (4807)：去年第四季有望轉盈，全年虧損收歛，多方慶賀，直攻漲停板。
29.新晶投控(3713)：今日上櫃，股價表現未受疫情影響，逆勢走高7%以上。
(時報資訊)
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