儘管要求降息以緩解新冠肺炎疫情之經濟衝擊的呼聲持續高漲，但南韓央行周四仍決定暫時維持其政策利率不變。

南韓央行周四宣布基準利率維持不變，仍為1.25%，多數經濟學家預期該央行將降息以抵禦疫情衝擊。韓元兌美元應聲上漲0.3%。

該央行上次降息在去年10月，為3個月內兩度降息，因經濟出現復甦跡象，因此利率自此一直都按兵不動。

南韓去年經濟成長率僅達2%，創下2009年來新低。南韓央行此前預估，在內部與外部需求回溫帶動下，今年經濟可望成長2.3%。

(時報資訊)