《國際金融》南韓央行維持利率不變，韓元應聲走高 10:002020/02/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管要求降息以緩解新冠肺炎疫情之經濟衝擊的呼聲持續高漲，但南韓央行周四仍決定暫時維持其政策利率不變。 南韓央行周四宣布基準利率維持不變，仍為1.25%，多數經濟學家預期該央行將降息以抵禦疫情衝擊。韓元兌美元應聲上漲0.3%。 該央行上次降息在去年10月，為3個月內兩度降息，因經濟出現復甦跡象，因此利率自此一直都按兵不動。 南韓去年經濟成長率僅達2%，創下2009年來新低。南韓央行此前預估，在內部與外部需求回溫帶動下，今年經濟可望成長2.3%。 (時報資訊) #南韓 #降息 #維持 #不變 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺經濟度疫關 人行可望降準 04:092020/02/23 焦點新聞 商品期貨趨勢專欄－避險當道 黃金突破1,600美元 04:102020/02/24 證券．權證 群益證券看本周指數區間11,400-11,800點 09:002020/02/24 財經 疫情影響美經濟多大？ Fed官員：言之過早 18:022020/02/25 財經 韓增144病例 實施封鎖搶購口罩 04:092020/02/26 焦點新聞 疫情煞不住 市場判Fed恐降息 04:092020/02/26 焦點新聞 聯準會4月降息 機率逾五成 04:102020/02/26 全球財經 多省市隔離韓客 韓批防疫過當 04:092020/02/27 焦點新聞 WHO：大陸境外新增病例首超境內 04:102020/02/27 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－Fed降息呼聲高 美元走軟 04:102020/02/27 證券．權證 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 台積電7奈米是假的？ 英特爾嗆聲卻栽在這製程 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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