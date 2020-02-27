台南市長黃偉哲今天到東區德高厝上帝廟。（曹婷婷攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，台南市政府特別印製防疫手冊及摺頁，教市民們充分、從容應對疫情。台南市長黃偉哲今天到東區德高厝上帝廟發送摺頁和手冊給民眾，針對新增1起確診是非法看護，他直言，非法看護通常會隱匿接觸史，恐成為防疫黑數造成破口，要嚴加查察、趕快與防疫單位、勞工局、警察局把他們找出來。

另外針對居家檢疫趴趴走，黃偉哲也強調，目前台南居家檢疫個案都沒有再發生趴趴走的狀況，如果一次罰款不聽，之後也會集中統一管理檢疫。

(中時 )