〈海鮮焗木瓜〉是〈大三元 〉歷久不衰的人氣招牌菜色，挖空了的木瓜內餡有帶子、鮮蝦和百果，上層舖了美奶滋和起司後焗烤。（圖／姚舜）

〈海鮮焗木瓜〉內餡中還「藏」了個頭迷你的小鮑魚，增益了賣相與口感。（圖／姚舜）

「再作一年我就要退休了」，台北米其林一星餐廳〈大三元酒樓〉掌門人邱靜惠這麼說，我嚇心一跳並暗自忖度：餐飲市場競爭激烈，很多知名老字號餐廳都熄燈了，〈大三元〉該不會…。

〈大三元〉的〈避風塘炒蝦〉的蒜酥炸得酥脆，加了辣椒合炒後整道菜紅通通的，辛香辣味更加開胃，吃完了蝦，蒜酥可以配粥。（圖／姚舜）

〈苦茶油煎活鮑〉是〈大三元〉的私房料理，新鮮鮑魚拍了薄粉後用苦茶油慢慢煎熟，表層酥香、內裡彈Q，吃食時搭藉下襯的蛋豆腐，口感更上層樓。（圖／姚舜）

〈大三元〉的〈菠菜瑤柱羹〉的菠菜蓉是每天現做，用瑤柱取代火腿熬煮的雞湯極鮮，且勾芡下手點到為止，湯質入味不會稠膩、很舒服。（圖／姚舜）

〈叉燒肉〉是考驗一家粵菜餐廳廚藝火候是否到位的「必考題」，〈大三元〉的〈叉燒〉很道地。（圖／姚舜）

〈大三元〉的〈黃金脆耳凍〉，灑了些金箔，賣相華麗升級。（圖／姚舜）

〈大三元〉的港點不走奢華路線取巧，而是以真材實料和傳統工序講究好味道。（圖／姚舜）

〈大三元〉的〈芝麻蔥燒餅〉內餡中的青蔥很香甜，〈金牌叉燒酥〉的酥皮層次豐富。（圖／姚舜）

占地4層樓、共600坪的〈大三元酒樓〉有13間包廂，包廂內用了很多骨董與藝術品裝飾。（圖／姚舜）

〈大三元酒樓〉掌門人邱靜惠（右）說，再拚一年就要交棒給總經理吳東璿，自己則去遊山玩水、環遊世界。（圖／姚舜）

〈大三元〉有13間大小不同包廂，最近才將桌上檯布全面更新。（圖／姚舜）

所幸，邱靜惠不是這個意思。她說，〈大三元〉開了50年，自己「守」著30多年，「都70了，該交棒了」。邱靜惠說，自己很想到處走走、環遊世界，所以她決定再做一年就退休。邱靜惠嘴巴沒說的是，這一年，她想再拚一次米其林。說穿了，她還是想協助兒子〈大三元〉第三代經營者、總經理吳東璿，看頭看尾地將餐廳品質顧好、將客人招呼好，不要讓老字號、金字招牌褪色。

邱靜惠與吳東璿母子聯手推動下，〈大三元〉的老客人都可察覺，餐廳菜餚所用食材、餐具器皿，以及擺盤，都以「現在進行式」持續優化升級中，不變的是的菜餚烹調料理的廚藝工序，還有味道。是的！「全台最便宜米其林餐廳」正在迎接第二個50年。

63年次、生肖屬虎的吳東璿，從小就在餐廳「跑進跑出，東吃西吃」，邱靜惠說，吳東璿小時候每天的早餐就是店裡港式飲茶的港點。「吃到不好吃的，他會直接吐出來」，邱靜惠表示，吳東璿從小就養出了一張刁嘴。

家庭環境使然，吳東璿嗜吃也懂吃，對餐飲業也有高度熱情。不過，他想「自己闖」，所以最早他並不想接手家族事業，而是自己創業開餐廳。在英國唸企業管理的吳東璿不想當「靠媽族」，他前前後後7度創業，粵菜、日本料理、義大利菜都賣過，其中只有在日本福岡港點店風光存活，其它的都失敗熄燈，「加起來賠了快一億元」。

成功一定有方法，失敗也一定有原因。重點是，成功的人找方法，失敗的人永遠都在找藉口。吳東璿創業雖前6次都失敗，但他也從中累積了知識與經驗，所以他在日本福岡開的港點店連市長都去捧場，至今生意不惡。如今他要慢慢開始接班〈大三元〉，並不想大破大立，而是戰戰兢兢地、慢慢地，採漸進式的為餐廳導入新的經營觀念與思維，以及企業管理制度，同時優化菜式並升級客人的消費體驗。

開在台北市衡陽路上的〈大三元〉過去生意一直都很好，現今的博愛特區早年是金融商圈，許多銀行總行都設於此，所以除政界、軍界聞人要喜歡在〈大三元〉宴客，金融業界名人也是這裡的常客。民國78年左右，台灣錢淹腳目、游資充沛、股市暢旺的年代，這裡更是「股市情報交換中心」，許多大戶在此分享交換「投資心得」。

不過，隨著商圈位移、老客人凋零，加上宴會市場供過於求，〈大三元〉的業績不能跟輝煌時期同日而語。「是米其林救了大三元！」，邱靜惠透露，眼見景氣差，2017年時本想把餐廳連房產一起賣掉，「跟房仲公司就差簽約了」。〈台北米其林指南〉2018年揭榜，〈大三元〉得了米其林一星，翻轉了餐廳生意，邱靜惠打消了淡出念頭，並說動了吳東璿回餐廳幫忙。

〈大三元〉的牌子「老」，得了米其林一星後，餐廳來了許多慕米其林之名而來的「新」客人，這些新世代客人發現〈大三元〉跟「自己想像中的米其林餐廳不一樣」，市場因此傳出了異見。這些不了解米其林的食客，「不適應」的包括〈大三元〉的裝潢陳設、服務方式，甚至菜色的擺盤。

雖然，米其林首重的是「盤中美味」。一星餐廳不是靠裝潢、也不太需要奢華餐具擺譜，但為了與時俱進，邱靜惠與吳東璿母子仍決定推動〈大三元〉的優化，希望為客人傳遞更精緻的用餐體驗。

現在進入〈大三元〉的老客人會發現，桌面上的檯布更新了，許多餐具器皿也更具現代時尚感了，在包廂內包套餐的客人，桌上並像法菜餐廳一樣擺了秀盤（Show Plate)，同時菜餚的擺盤也更講究，且更具「時代感」了。

「接下來我們希望食材升級」，吳東璿表示，〈大三元〉會在既有基礎上將食材用料繼續升級。「會漲價嗎？」，我問。吳東璿說：不會！畢竟，截至目前，〈大三元〉還是「全台最便宜米其林餐廳」啊！

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