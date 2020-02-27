伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜文章被舉報。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜2015年再婚嫁給大陸男星秦昊，最近新冠肺炎肆虐，伊能靜在微博拋磚引玉分享自己捐了羽絨衣等物資到武漢，發文沒多久竟被有心人士舉報，伊能靜嘆氣表示：「舉報的人是什麼心態我不知道，但我們還是會繼續不屈不饒的為堅守一線的人員努力。」

伊能靜本月初親錄影片為武漢人民加油打氣，之後她便分享捐贈物資的相關資訊，7日她透露找到50萬副手套，11日她透過朋友找到德國防護衣1000件，17日她又捐出2000件羽絨服，沒想到19日她就表示，先前的發文竟被舉報。

對此，伊能靜無奈說不知道舉報的網友是什麼心態，但她還是堅持要做對的事，並安排髮型師進雷神山醫院幫20多位護理人員剪髮，又說：「你可以抱怨、懷疑、憤怒、哀傷、謾罵，你也可以參與、支持、幫助、奉獻。社會需要監督，但與其一直負面質疑，不如站起來直接加入救人。」

對於無端被針對，伊能靜始終認為：「坐而言不如起而行」，「没有比人的生命更重要的事，只要活着，就有明天」。網友則說：「他們的心態就是變態」、「好像有了品牌名稱會被系統當作廣告，微博的奇葩操作真是太多了。」、「你艾特品牌方了，沒有交廣告費，新浪屏蔽的」、「原來羽絨服是你捐贈的，收到的雖然是男款，但還是很暖和」。

(中時電子報)