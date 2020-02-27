宏碁（2353）繼3年前推出Air Monitor室內空氣品質偵測器後，積極發展更完整、有效的智慧空氣品質解決方案，透過結合Acer AI智慧團隊及各領域空氣專業設備商之資源，近兩年來已陸續在西台灣包括彰化、雲林、嘉義及高雄等縣市、近九成執行抗污的校園完成建置，後續亦導入包括醫院、飯店、健身中心及商用大型場域進行服務。

為進一步擴大全民正視室內空氣健康危害問題，自3月1日起，宏碁更大舉啟動「台灣健康呼吸計畫」，至第二季間分為三梯次，免費提供「宏碁空氣專家到場服務」給予各學校單位、機關團體及公司行號實地檢測報告，並提出改善建議。

宏碁推出之智慧空氣品質解決方案中，進行第一線的偵查及警示的裝置Air Monitor Pro空氣品質偵測系統，除具有多種組裝套件、可以因應各種地形快速安裝，並可透過多項的無線及有線串接埠，快速串接至中控設備或改善設備，同時透過IoT架構快速連接雲端監控。

而在即時偵測收集大數據並分析後，除可經由裝置的OLED顯示器查看測量結果，也可透過智慧物聯雲端平台，藉由手機、平板、電腦及數位看板跨載具顯示測量數值，並進行管理操作。

此外，其雲端平台介面可透過地圖化方式，進行大規模環境的管理外，每筆資料都有雲端保存，在需要時都能下載進行分析回朔，以提升大場域空氣品質管理的效率。同時不論是雲端或設備本身都具有資訊安全防護，在傳輸異常時都能透過雲端監測流量與設備運行現況。

Air Monitor Pro目前最高檢測十個項目，包括溫度、濕度、亮度、一氧化碳、二氧化碳、揮發性有機物（TVOC）、臭氧、甲醛、細懸浮微粒（PM2.5及PM10）等，符合室內連續偵測自我檢測標準並滿足不同室內場域需求。

另外，透過與宏碁嚴選的空氣改善專業設備商台灣海博特公司，能提供最完整專業的改善設備，包括全熱交換機、空氣清淨機、循環風扇、新風設備等，皆經測試合格可成為宏碁物聯設備，以便串聯雲端平台統一管理。

在應用場域部分，目前可分成校園、工廠、診所、醫院、長照、商用等不同需求之場域智慧空氣品質解決方案，此外，亦可由宏碁之專業AI團隊進行室內空氣品質解析，提供完整的供氣品質分析報表。

(工商 )