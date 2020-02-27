新冠肺炎疫情持續發燒，東京奧運傳出可能停辦消息，近期外資、法人持續賣超東奧概念股，導致自行車族群股價表現疲弱；尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），股價紛紛下探1年來的新低。

由於外資連3天賣超美利達，27日早盤一開盤，美利達一路開低走低、最低跌至151元、跌幅逾3％；巨大早盤股價也由紅翻黑、目前小跌約0.30％。

美利達大陸三廠區已經全數復工，且大陸廠區平均返工率已達65％。美利達表示，大陸廠區復工後，各廠區生產先以安排消化去年底的備料庫存為主；至於台灣廠方面，2月生產計劃未受影響，產銷量預計可達標。

美利達在大陸擁有深圳廠、南通廠與山東廠，目前三廠已全數復工，高階自行車及電動自行車則以台灣廠為生產重心，不受大陸廠區復工遞延影響。

法人指出，第一季為自行車傳統出貨淡季，加上美利達大陸內銷市場有整車庫存，因此復工遞延對其整體營運影響其實不大。

在供料方面，美利達目前仍有庫存可因應出貨，不過，由於有部分供料來自大陸，美利達預估，3月初會有少部分受到大陸地區供料影響，導致生產略為不穩定。美利達也強調，隨著後續供應鏈返工後，供料及產能將逐步提升，進而逐步恢復產能。

(工商 )