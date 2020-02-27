一年一度的大甲媽祖遶境備受期待，但近期受到疫情影響，不少人都擔心這將成為疫情破口，根據鎮瀾宮最新公告，為了支持政府防疫工作，這場年度盛事將要延期；不過，前立法委員陳學聖認為，比起遶境，現在立法院最危險，其原因隨之曝光。

陳學聖近日在節目《新聞面對面》表示，他認為現在立法院最危險，民意代表跑攤最多，一共113個委員全部擠在那個小空間裡，「最近我沒有機會進立法院，所以我不知道他們現在是開著門還是開著空調。」如果開著空調開會，陳學聖直呼：「每個委員的跑攤，那個頻率那個病毒是超級傳染源的！所以你說立法院跟遶境哪個危險。」

主持人謝震武聽完忍不住笑了：「你說立法院更危險？」陳學聖表示，這113個委員每天都在跑攤，接觸的人是最多的，而且別人跟你握手、敬酒甚至是擁抱你都不能拒絕，如果拒絕反而會遭對方質疑：「怕我是傳染源嗎？」

對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應陳學聖，這還是有層次上的差異別，如果委員出事，查一下行程就可以知道他與誰接觸，至於遶境，雖然部分人有事先報名，但也是有些人會中途進來參與，若要追查感染源將是件難事。

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(中時電子報)