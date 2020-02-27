二二八連假將到來，大地回春的時節正適合一家大小出遊，歡迎民眾把握賞櫻的最佳時機，來新北三芝區農村再生社區走農村、逛市集、賞櫻花，還有水梯田倒影，品嚐新北在地美食，安排一趟解憂紓壓小旅行。

三和社區農夫市集位於三生步道入口不遠處。（圖取自新北市農業局官網）

新北市三芝區在農業局輔導之下，有許多農村再生社區的區域，分別有共榮社區、安康社區、三和社區與樂天社區。二二八連假期間，正是三芝區農村社區百花齊放的時節，農村社區內除了鄉村景緻旖旎，也有社區在地農夫市集與水天一色的田心子秘境，民眾可趁著連假期間，規劃一日遊走訪社區，體驗新北三芝農村萬種風情。

三芝八連溪農夫市集是社區假日限定的活動。（圖取自新北市農業局官網）

三芝共榮社區及安康社區位於八連溪上下游區域，兩個社區經「里山橋」串連八連溪兩岸社區居民的生活、生產及生態樣貌，社區經多年努力，推廣梯田復育與友善耕作，走入社區便可見到綠意盎然的水梯田與百年古道水圳。

共榮社區內隨處可見水梯田景色。（圖取自新北市農業局官網）

走訪社區景點後，ㄧ定要來社區的八連溪農夫市集走走，品嚐共榮社區道地的花生湯，購買農民自產自銷的新鮮蔬果，感受滿滿人情味。

三芝三和社區的三生步道上遍植有200多顆的吉野櫻，粉紅色的櫻花已經陸續在樹梢上綻放，與社區小橋流水構成春季限定景色，美不勝收。社區也搭配櫻花綻放與連假期間，在離三生步道入口不遠處辦理農夫市集，販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，如洛神果醬、素醋飲。

午後回程則推薦民眾到樂天社區秘境—「田心子」探訪，田心子原是社區久未耕種的荒地，最初計畫種植蓮花，卻不敵天候與福壽螺侵害陸續死亡，農民清除整地後反而出現水天一色的倒映美景，成為遊客拜訪的熱門景點，新北市政府更投入預算修建石板步道，讓大眾能更親近田心子水梯田。

安康社區百年古道水圳內生態豐富。（圖取自新北市農業局官網）

三芝八連溪農夫市集：到達八賢里三芝名人館，轉入中山路三段旁見「有機生態村農夫市集」牌樓標示之小路直行可達，營業時間為每週六、日8:00-17:00。

三和社區農夫市集：新北市三芝區公王路17號橋旁，二二八連假營業時間為每日9:00-17:00。

(中時電子報)