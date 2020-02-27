美股三個交易日累計大跌逾2000點，但台股這幾天表現相較美股來得抗跌。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，台股最大的投資憑藉就是高殖利率。

謝金河在臉書撰文指出，大多數人以為股市小漲是政府在護盤，這是大家的刻板印象，其實台股最大憑藉是高殖利率。

他進一步分析，這兩天，美國10年期公債殖利率只剩下1.37%，30年期殖利率也只有1.833%，一般人把錢放在定存，利息也只有1%多，而此時台股滿地都是5%或6%殖利率的公司。

謝金河引用投信統計顯示，過去10年台股現金殖利率平均4.23%，高居全球第一，領先英國的4.2%，也比深滬股市平均2%殖利率高出一倍多，也比南韓1.54%、日本1.8%、美國的2.36%都高出許多。

他認為，台灣因為保留盈餘要課稅，這些年企業的年度盈餘都拿出來分配，這是台股高殖利率的主因；此外，在競爭力、高殖利率誘因下，外資佔比42%，也是台股的優勢。

(中時電子報)