司馬庫斯櫻花盛開，賞櫻遊客多從大門口一路上行到神木區拍景。（羅浚濱攝）

司馬庫斯平均每日湧入500部賞櫻車潮，為避免堵塞228起連續假日將做交管。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情造成日本賞櫻團掉八成，國內櫻花盛開的景區都湧入人潮，有上帝部落之稱的尖石鄉司馬庫斯，遊客比去年成長2倍，因有少數開車族未聽從指揮闖入，車輛在狹小山路難以會車進退不得，希望228連續假期進山的遊客能依公告時間進出。

司馬庫斯部落代表司庫拉戶依椅芥說，2月中間到3月部落昭和櫻等櫻花陸續盛，往年大部分遊客是2天1日遊，一路賞櫻走到神木區，今年應是受到新冠肺炎疫情影響，每天遊客上山賞櫻連絡不絕。

椅芥說，到司馬庫斯當日來回加住宿的遊客，平均每天約湧入500部車輛，部落道路全長14.5公里，目前剩前段2公里未改善，有些遊客 未依管制時間就逕行駛入，就在前段無法會車的山路進退不得，重型機車行駛也很危險。

司馬庫斯部落為此特別公告，在竹60線接近39K處，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，汽機車假日進行管制，上山時間依現場員警及部落交管人員在泰崗岔路管控，下山時間限定下午2點和4點20分。中型巴士上山時間為下午3點到3點20分，下山時間為下午1點20至2點，不得在其他時間從司馬庫斯部落出發。

(中時 )