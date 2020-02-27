新冠肺炎疫情持續延燒，蔡政府防疫得到肯定！有民調顯示，防疫期間蔡政府的兩岸表現，有近7成2基本上滿意，創下蔡政府上台以來兩岸表現最受肯定紀錄。對於台胞返台問題，國民黨新竹市議員陳啟源認為，總統蔡英文應該從人道思考，不要從意識形態看問題。

台灣民意基金會日前公布最新民調，防疫期間蔡政府的兩岸表現，有近7成2基本上滿意，1成8不滿意，滿意的比不滿意的多約54個百分點，創下蔡政府上台以來兩岸表現最受肯定紀錄。對蔡政府未來防制疫情，有高達8成6基本上有信心。基金會董事長游盈隆提及，國人此刻對蔡政府做好防疫的高度信心，展現台灣難得一見的全民團結景象。據《中評社》報導，陳啟源認為，民進黨完全執政就要完全保證，必須為人民的性命財產，拿出合時宜的政策，應從人道思考。

至於國民黨在新冠肺炎防疫工作上是否沒份量？陳啟源說民進黨處理疫情，需要地方政府的配合。而疫情造成兩岸航線幾乎全斷，台商台幹回不去、勞工居家隔離或檢疫，薪水如何獲得保障？這是國民黨可以發揮的地方。

(中時電子報)