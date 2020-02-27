記者梁世煌／綜合報導

繼2月25日大陸國務院常務會議提出多項措施加大對中小微企業復工複產金融支援後，中國人民銀行（大陸央行）隨即落實具體措施。根據人行26日電話會議的結果，人行將在此前已經設立3000億元（人民幣，下同）疫情防控專項再貸款的基礎上，增加再貸款、再貼現專用額度5000億元，同時下調支援農業、支援小微企業再貸款利率0.25個百分點至2.5％。

根據人行的規畫，在細節方面，有關支援農業、小微企業再貸款額度分別為1000億元、3000億元，再貼現額度1000億元。至2020年6月底前，對地方法人銀行新發放不高於LPR加50個基點的普惠型小微企業貸款，允許等額申請再貸款資金。

對於人行的措施，天風證券首席固定收益分析師孫彬彬表示，由於大陸中小型銀行所面臨的流動性壓力和當前的疫情衝擊持續存在，短期內還是需要人行給予流動性的支持，從這個角度看，未來人行進一步降準（包括定向降準）的可能性仍在上升，預計年內應該至少還有兩次降準。同時，人行仍會持續引導資金降成本，未來包括MLF利率在內的政策利率仍有調降可能。

(旺報 )