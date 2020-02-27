世紀鋼(9958)具離岸風電題材，今年離岸風電事業帶動的業績成長效益可望持續顯現，周四獲得外資買超2537張，且外資已連續13天共買超6139張，今早股價跳空開高。

世紀鋼去年下半年部分風力產線陸續投產，帶動全年營收拉尾盤，2019年營收約為24億元，年增率約45%。

世紀鋼今年1月營收3.31億元，雖比去年12月高檔下滑20.9%，但年增率達232%，今年全年將持續受惠離岸風電產品投產，營收具成長力道。

展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，全年營收挑戰比去年倍增。法人預估，今年風電事業為主要成長動能，並可望將帶動整體獲利保持去年的水準。

世紀鋼擁離岸風電題材，2018年股價由20元不到漲到突破100元，2019年股價在50至80元之間震盪，今早股價一度急漲至79.6元，盤中股價拉回到平盤77元附近。

(時報資訊)