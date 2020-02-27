1名香港籍莫姓女子，25日17時許，至中市警六分局協和派出所請求警方協助，莫女表示，她住在香港的翁姓友人，本來預定於2月搭機來台，尋找在台工作但失聯許久53歲的女兒；，豈料新冠肺炎疫情嚴峻，導致行程受阻無法成行，才請莫女至派出所尋求幫助。經警方耐心的抽絲剝繭追查之下，終於聯繫到翁姓女子，讓其在香港的家人放下心中的大石頭。

警方指出，中市六分局協和所警員鍾鋒祈25日擔服備勤勤務時，突然有1名莫姓女子慌忙跑進派出所，聲稱1名同為香港籍53歲的翁姓女子在台失聯許久，遠在香港的翁女家屬，又因新冠肺炎疫情影響，無法來台找尋家人，情急之下便委託在臺友人莫女報警處理。

警方獲報後，立即清查翁女在台登記的地址，並請員警至該地址尋找翁女，但警方到場後，才發現該址為1間會計事務所。該事務所員工表示，翁女並無居住於該處。員警鍥而不捨繼續詢問該事務所負責人，翁女是否有在事務所上班，並能否提供翁女的聯繫方式。

該事務所負責人，才娓娓說到翁女為該事務所前員工，且自己還有使用LINE通訊軟體與翁女聯絡，員警聽聞立即請負責人向翁女要其聯絡電話後，讓莫女與其聯繫，並順利讓翁女遠在香港心急如焚的家人能與翁女取得聯繫。莫女及翁女家屬相當感謝警方高效率的協助，讓因新冠肺炎疫情而受困香港的翁女家人能在30分鐘內迅速聯繫上翁女。

警方提醒，目前新冠肺炎疫情尚未平息，應保持常洗手之習慣，出入密閉公共場所應配戴口罩慎防飛沫傳染。若有發燒、咳嗽且近期有出入中國大陸地區或是政府發布三級警戒地區者，應主動撥打1922防疫專線由衛生單位協助安排就醫。

(中時 )