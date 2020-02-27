據《證券時報》報導，中金公司研報認為，近期大陸疫情企穩背景下，海外疫情反而有所升級，南韓感染人數攀升較快，作為僅次於中美日德的製造業大國，南韓受疫情直接衝擊可能加劇全球製造業供應鏈緊張，尤其是在其優勢產業如電子、鋼鐵、汽車等，預計南韓央行在今日（27日）降息，政府也將較快推出財政刺激。

(旺報 )