中金：韓疫情升級恐加劇全球製造業供應鏈緊張 10:222020/02/27 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，中金公司研報認為，近期大陸疫情企穩背景下，海外疫情反而有所升級，南韓感染人數攀升較快，作為僅次於中美日德的製造業大國，南韓受疫情直接衝擊可能加劇全球製造業供應鏈緊張，尤其是在其優勢產業如電子、鋼鐵、汽車等，預計南韓央行在今日（27日）降息，政府也將較快推出財政刺激。 (旺報 ) #疫情 #南韓 #製造業 #供應鏈 #升級 也許您會感興趣 推薦閱讀 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 大陸人行副行長：疫情後經濟將快速反彈 16:282020/02/23 財經 大陸病毒與全球供應鏈危局 04:102020/02/24 焦點新聞 疫情衝擊短暫 大灣區機遇仍存 04:102020/02/24 焦點新聞 蘋果忍不住 催iPad Pro鏈趕出貨 04:102020/02/24 財經要聞 陸消費慘 朱民：前兩月減1.38兆人民幣 04:102020/02/24 全球財經 疫情延燒 全球供應鏈恐有斷鏈風險 01:582020/02/24 財經焦點 疫情延燒 台南觀旅餐飲業 盼政府紓困方案 04:102020/02/24 地方新聞 陸國關學者：疫情防控、國際社會只剩唯一選擇！ 09:302020/02/25 兩岸 專家傳真－區塊鏈供應鏈金融能帶來什麼不同？ 04:102020/02/26 產業特刊 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 即時 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 - 財經要聞 - 工商時報 台積電7奈米是假的？ 英特爾嗆聲卻栽在這製程 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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