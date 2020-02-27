THE WINDMILL IS BACK! #CTBros' Mitch Lively is showing all his tricks to mess with hitters' timing. #CPBL



- Windmill ✅

- Fancy footwork ✅

- Sidearm eephus pitch ✅ pic.twitter.com/tyYQnaQI7p — CPBL STATS (@GOCPBL) February 26, 2020

大聯盟官網赫然出現熟悉的背景，是昨日中信兄弟出戰韓職KIWOOM英雄隊的春訓熱身賽，昨日洋投萊福力先發，他在比賽中出奇不意的「風車式投球」法讓兩隊笑翻，此外還吸引到大聯盟官網的記者，特別寫出一篇報導，介紹萊福力奇妙又荒謬的風車式投法。

萊福力先發主投4局失1分，最後中信兄弟以11比6戰勝KIWOOM英雄隊，其中萊福力在4局上半顯露調皮搗蛋性格，風車式的旋轉手臂後出手投球，第一時間主審喊了暫停，隨後萊福力故技重施，投出134公里的直球，讓英雄隊打者揮棒落空遭到三振，大聯盟官網記者莫納根（Matt Monagan）笑說連他也不確定有沒有投手犯規。

此外萊福力還有一次突襲側投，93公里的慢速魔球（又稱小便球）讓打者一臉問號，莫納根笑說連主審都看起來要回去檢查規則。此外不管是中信兄弟還是英雄隊，一旁觀戰的球員都被萊福力的舉動惹得大笑。

而莫納根也介紹，萊福力早在2013年就開始風車臂投球，「我試著不要太嚴肅，打破單調的比賽，我喜歡玩得開心。」

同時莫納根也說，不要以為萊福力只在熱身賽敢這麼做，早在2018年兄弟統一獅的比賽中，萊福力就展現過風車式投法，去年的明星賽還展現過「藏球」的小玩笑。寫下，「願萊福力能繼續奇妙又荒謬的暴風式投法，直到他再也不能投。」

(中時 )