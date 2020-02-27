繼蘋果、惠普之後，全球最大軟體公司微軟（Microsoft）周三亦發出營運預警，稱受到新冠肺炎疫情影響，以Windows作業系統為主力的「更多個人運算」事業部（More Personal Computing,MPC）本季營收恐難以達到原先公布的目標。受此消息打擊，微軟周三盤後股價下跌2%。

不過，微軟表示目前不打算調整其他業務表現的預測。

微軟表示，Windows作業系統產品的需求一如預期強勁，但受到新冠肺炎疫情影響，供應鏈恢復正常產能的速度較微軟公布財測時所預想的更加緩慢，因此本季MPC事業營收恐難以達標。

微軟表示，先前在公布第三財季營收預測時，已經將新冠肺炎疫情對MPC事業營收的影響納入考量，預估該部門營收介於107.5億～111.5億美元。

蘋果公司上周宣布，因中國的新冠肺炎疫情影響iPhone在中國的生產與銷售，本季恐無法達成自訂的營收目標。全球最大的Windows系統PC製造商之一惠普本周初宣布，企業的Win 10升級計畫可能延後到未來幾季。

(時報資訊)