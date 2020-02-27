據全球生技醫療創業投資報告顯示，2019年第四季全球生醫領域創投總金額達75億美元，交易數量總計419筆；2019全年生醫領域創投總金額295億美元，交易數量1,581筆。受景氣走弱的影響，歐美創業投資活動成長停滯；亞洲則受惠於大型投資案件，創投活動回升。

據本報告，美國2019年第四季投資總金額51億美元，占全球生醫領域創投比例高達68%；但受景氣影響，交易總金額成長趨緩，平均每筆交易金額下降。而亞洲於2019年第四季投資總金額17億美元，受惠於大型投資案件，金額與交易數量皆回升。共6筆單件交易金額逾1億美元(例如KKR投資菲律賓Metro Pacific等)。

至於歐洲則交易金額與數量皆下降，2019年第四季投資總金額6億美元。2019年度第四季單筆獲投資金額最高者為菲律賓私人醫療體系Metro Pacific獲私募基金KKR投資6.8億美元；另外，瑞士基因治療公司FerGene獲私募基金Blackstone Group投資5.7億美元亦受矚目。

近年全球私募基金正在大舉布局生技醫療公司，以KKR而言，其布局生醫領域已久，於2015年KKR以20億美元取得空中醫療運輸提供商Air Medical Group Holdings。2017年以28億美元收購美國最大醫療資訊網站WebMD、14億美元收購藥房服務商PharMerica，2018年以99億美元併購醫師服務提供商Envision Healthcare Corporation。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐表示，由於人口結構變化，醫療需求上升，加上創新研發與突破性科技進展，使得生技醫療領域受到策略性投資人及財務性投資人青睞。

近期受到新冠病毒(COVID-19)疫情影響，與抵抗病毒和防疫相關生技製藥、醫材、醫療服務領域市場需求可期，豐沛的資金將支持全球資金繼續投入生醫產業。對接受投資或併購的企業而言，可獲得資金以加速成長與轉型升級，將為股東帶來最大價值。

翁麗俐建議，面臨外部環境不確定性，台灣可借助既有臨床醫學優勢，借鏡國際生醫產業整合經驗，轉為大健康產業思維。從預防保健、檢測診斷、疾病治療到照護追蹤的完整服務，創造新生醫產業生態系，尋求獲利利基。由於大健康產業領域既深且廣，企業欲一步到位並非易事，應思考如何結盟隊友助攻，以協助企業轉型升級並增加全球競爭力。

(時報資訊)