近期新冠肺炎疫情延燒，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，觀察農曆年後民眾看屋量，與過年前甚至是去年12月相比，不相上下，顯示民眾看屋腳步未受疫情影響而放緩，自住、置產購屋需求仍在。反觀屋主因疫情持續擴散衝擊售屋信心，開價略為鬆動，讓價意願增加，買賣雙方價格認知差距拉近，讓2月房市交易量增。

據永慶房產集團研展中心統計：與1月相比，新北、新竹縣市成長超過一成，分別量增17%與15%，表現相對亮眼，台北、桃園也都成長9%居次，台中、台南與高雄則分別量增2%、6%與7%。

謝志傑表示，由於每年的農曆春節假期通常落在1月或2月，但時間並不固定，工作日的減少會影響房市交易量，若將1、2月合併觀察，排除春節因素影響，較能符合實際市況。統計今年前2月交易量，全台交易量較去年同期成長10%，其中桃園、新竹縣市量增超過兩成，桃園量增20%，新竹縣市成長21%，雙北市則分別成長16%與15%，台中微增2%，台南有13%的成長幅度，而高雄則因去年九合一大選後市況熱絡，墊高基期，今年1-2月交易量較去年同期減少2%，成為七都中唯一量縮的都會區。整體而言，今年前二月房市表現仍優於去年同期，房市熱度不減，顯示房地產市場仍穩定回溫中。

(時報資訊)