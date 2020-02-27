獨家》怪象！後備指揮部支援生產口罩 連長一等長大門站哨 10:382020/02/27 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部動員後備指揮部支援口罩廠產能，以致營區內唱空城，出現「連長站哨」怪象。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自新冠肺炎疫情爆發以來，口罩供不應求，為協助解決口罩荒，國防部後備指揮部從2月4日起，每天派遣3至400名後備幹部及士兵，支援協助國內口罩廠產能生產，以致營區內在兵力不足下，出現一等士官長與連長「站哨」怪象。 國防部從2月4日起動員地區後備幹部以及現役士兵，進駐全國口罩工廠生產線支援生產口罩，協助工廠進行24小時輪班，支援人數超過300人，致使營區內士兵人力不足。 (中時電子報) #生產 #協助 #支援 #口罩 #士兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩外套有用嗎？醫師曝使用時機 23:252020/02/23 生活 消毒口罩噴酒精？專家揭真相 07:482020/02/24 生活 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 僑育國小嚴格防疫 再贈兒童口罩套 13:212020/02/25 生活 韓明起口罩禁出口 網讚： 台灣先知 15:562020/02/25 社會 藥局賣口罩多累 打工妹曝崩潰日程 18:262020/02/25 日常 兒童口罩 明起天天都可買 00:482020/02/26 生活新聞 日政府阻擋不住購物網天價轉賣口罩 09:402020/02/26 國際 新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起代售實名制口罩 17:272020/02/26 生活 北市小兒科診所遭爆料私賣10元口罩 衛生局將前往釐清 20:502020/02/26 生活 社會熱門新聞 女大生宿舍浴室產子 怕曝光掐死裝袋丟垃圾桶 - 社會 獨家》怪象！後備指揮部支援生產口罩 連長一等長大門站哨 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 北市女發燒一天亡 家屬痛訴：5天了沒通知檢疫 - 社會 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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