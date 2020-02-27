自新冠肺炎疫情爆發以來，口罩供不應求，為協助解決口罩荒，國防部後備指揮部從2月4日起，每天派遣3至400名後備幹部及士兵，支援協助國內口罩廠產能生產，以致營區內在兵力不足下，出現一等士官長與連長「站哨」怪象。

國防部從2月4日起動員地區後備幹部以及現役士兵，進駐全國口罩工廠生產線支援生產口罩，協助工廠進行24小時輪班，支援人數超過300人，致使營區內士兵人力不足。

(中時電子報)