鎮瀾宮確定延期？！副董鄭銘坤召開說明會｜2020.02.27

大甲媽9天8夜的遶境行程決定延期了！大甲鎮瀾宮剛剛宣告，「全體董監事會昨晚召開會議，我們決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦全力支持政府的防疫工作。」鎮瀾宮預定上午11時召開記者會說明。

顏清標表示，目前以防疫為先，媽祖是慈悲的，在防疫上我們尊重專家的意見，也已經上香跟媽祖稟報，而將延至何時舉辦，將等待疫情過去後再行公布。

(中時電子報)