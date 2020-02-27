影》大甲媽祖遶境延期 顏清標：媽祖是慈悲的、一切以防疫為重 10:402020/02/27 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮瀾宮董事長顏清標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鎮瀾宮確定延期？！副董鄭銘坤召開說明會｜2020.02.27 大甲媽9天8夜的遶境行程決定延期了！大甲鎮瀾宮剛剛宣告，「全體董監事會昨晚召開會議，我們決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦全力支持政府的防疫工作。」鎮瀾宮預定上午11時召開記者會說明。 顏清標表示，目前以防疫為先，媽祖是慈悲的，在防疫上我們尊重專家的意見，也已經上香跟媽祖稟報，而將延至何時舉辦，將等待疫情過去後再行公布。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #延期 #召開 #記者會 #說明 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內新增2確診案例 80歲父及50多歲子均無出國史 13:512020/02/23 生活 口罩發放混亂 社福總盟求助中央 01:582020/02/24 生活新聞 黨籍案卡關 傅崐萁今開記者會 01:582020/02/24 政治要聞 恢復黨籍隨緣 傅崐萁：一個男人的承諾 11:012020/02/24 政治 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 15:262020/02/24 生活 「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會 18:392020/02/24 政治 宜雄絢耀．恰恰好 2／28舉行公開記者會 04:102020/02/25 產業特刊 新冠肺炎疫情影響 三星S20在台上市記者會改線上直播 14:062020/02/26 科技 川普出招穩民心！ 美股早盤勁揚逾300點 23:012020/02/26 財經 連勝文宴請黨代表、中常委？連辦將開記者會駁斥 09:552020/02/27 政治 政治熱門新聞 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 論文門又有新爆料！？網看傻：出大事了！ - 政治 要不是疫情...陳時中險被換掉？黃創夏示警綠委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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