2月消費者信心指數（CCI）今（25）日上午公布，調查總數為83.93點，與上月相較下降1.37點，連續6個月站穩在80點之上，顯示新冠肺炎疫情雖然造成民眾在生活上的不便，並未真正大幅打擊大家的消費信心。

調查單位表示，本次調查六項分項指標，六項指標下降：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財。下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.50點，較上個月調查結果下降2.6點。

中央大學台灣經濟發展研究中心已連續20年，透過電話訪問、電腦隨機抽樣的方式，進行台灣地區20歲以上民眾的「當月」消費信心，近乎是用放大鏡近距離即時觀測全國民眾的消費行為。

2月消費者信心調查期間為109年2月18日至21日，正是新冠疫情持續蔓延時候，但是在行政院團隊、疾病管制中心的全力投入下，相對日、韓等，台灣防疫顯得有次序，且疫情控制得當，此次調查結果，顯示民眾感到安心。

中大台經中心表示，從絕對水準來看，此次調查還有「未來半年購買耐久性財貨時機」本月調查結果為111.05點，連續第6個月在100點以上的「偏向樂觀」，即使2月間業者反映看屋人潮下降，此項調查結果僅較上個月下降1.2點。

(工商 )