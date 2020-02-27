國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.（NASDAQ:MORN）旗下晨星亞洲27日公佈2020最佳基金獎（台灣）得獎名單，只有富達全球債券基金等6檔基金得到大獎殊榮。

晨星基金表示，可以得到「晨星最佳基金獎」（Morningstar Fund Awards）者不論是當年度還是更長期間，都能夠為投資者創造最高價值之基金。因此，晨星制定嚴謹的遴選方法，包含量化機制，對入圍基金一年、三年及五年經風險調整後的報酬進行量化評分，以及質化的審核程序。

經過晨星嚴格量化及質化的審核之後，得獎者只有六檔基金，得獎名單為：

一、債券基金類別： 全球債券：由富達基金 - 全球債券基金 (A類股份-美元)，晨星基金量化評級：中性。

二、股票基金組別：

1、亞太區股票：摩根太平洋證券基金，晨星基金研究評級：銀級。

2、歐洲股票：MFS全盛基金系列 – MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)，晨星基金研究評級：銀級。 3、美國股票：MFS全盛基金系列 – MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)，晨星基金研究評級：中性。 4、大中華股票：野村中國機會基金，晨星基金量化評級：銀級。 5、台灣股票：安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣，晨星基金量化評級：銀級 亞洲行政總裁張曉海表示，每年的晨星最佳基金獎彰顯各地區具有高素質，而且涵蓋不同投資範圍的基金予投資者選擇，助投資者獲得成功。透過晨星最佳基金獎表揚成就卓越的基金，以及它們作出的努力。

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙也指出，2019年股票及債券升幅不俗，投資者報酬可觀；但另一方面，去年投資市場非常波動難測，投資者持續擔憂低利率、地緣政治風險及昂貴資產估值帶來的風險。得獎基金橫跨股票和固定收益產品類別，都展現了基金經理在承擔合理風險的情況下，能夠獲得出色的長期回報的能力。

(工商 )