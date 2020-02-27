營建股上市建商皇普建設（2528）今年將大翻身！高雄總銷26億元「皇普摩天100」今（27）日正式公開銷售，標榜南台灣第一棟正負壓抗菌清淨宅，為皇普重返高雄推案的代表作。

皇普建設副總經理林淑華表示，皇普此次「回娘家」推案，也特別帶了「伴手禮」，即五加五膠合玻璃，正負壓抗菌清淨宅等，提供更好的品質。

皇普建設董事長蘇永平表示，總計376戶，今已售百戶，為今年首季熱銷案。

皇普自2017年三月傳出寶佳建設機構「少東」林家宏、遠安投資董事長蘇永平等人正式入主後，股價大漲1.5倍，經營團隊也連推六大案。

皇普近兩年來在新董事長蘇永平積極衝刺業績下，連推六案，且2020年即將有兩大案開始完工交屋，包括：台南總銷10億元的「皇普文苑」、楊梅總銷18億元的「皇普鉑苑」，兩大案總銷約28億元，預計2020年第三季完工交屋。

皇普表示，新團隊接掌以來，已陸續推出「皇普文苑」、「皇普鉑苑」、「皇普MVP」、「皇普雲鼎」、「皇普莊園」、「皇普摩天100」。

2020年重頭戲，是今天正式公開的高雄大案「皇普摩天100」，總銷約26億元，預計2023年完工交屋。

新皇普團隊推出的新案，有幾個亮點，像是在台南推出首座恆溫恆濕抗ＰＭ2.5住宅案「皇普文苑」，還有霸氣提供客戶安心防水保固十年的保證，包括在楊梅「皇普鉑苑」等，「摩天100」更是轟動高雄，送出首座正負壓清淨宅，以重新擦亮皇普的招牌。

(工商 )